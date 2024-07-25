Муфтий РТ Камиль Самигуллин: «Татарстан — центр исламских финансов»

Татарстан является крупнейшим центром развития исламских финансов в России. Об этом заявил муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин во время международной конференции религиозных деятелей стран БРИКС «Духовный Шелковый путь».

«Самым важным аспектом рынка исламских финансов в России должна быть экспертиза и шариатский контроль. Иными словами, наша позиция такова, что о халяльности финансового продукта можно говорить, только если он подготовлен и одобрен компетентными специалистами исламского права и экономики, а также при условии дальнейшего шариатского контроля за его реализацией. В Татарстане таким сертифицирующим и контролирующим органом является Совет улемов ДУМ РТ», — сказал Камиль хазрат.

В состав Совета улемов входят доктора исламских наук, знатоки исламского имущественного права (фикх аль-муамалят), сертифицированные специалисты AAOIFI (Ассоциации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений).

AAOIFI — это международный аудитор, законодатель правил работы финансовых организаций в исламской сфере, который осуществляет свою деятельность в Бахрейне.

В 2019 году на Международном экономическом форуме Kazansummit (ныне Kazanforum) между казанским Российским исламским институтом и AAOIFI было подписано соглашение о создании экзаменационного центра AAOIFI. Соглашение дает возможность готовить экспертов в области исламских финансов с сертификацией AAOIFI на базе Российского исламского института. На сегодняшний день в России всего 11 сертифицированных специалистов AAOIFI, в том числе семь из Татарстана, уточнил Самигуллин.

Муфтий Татарстана также обратил внимание на работу по созданию мусхафа — рукописного Корана.

«Проект представляет высокую научную ценность для российского корановедения и отечественной исламской богословской мысли. Шейх Маъмун ар-Рави считает, что казанский рукописный Коран, скорее всего, станет эталонным мусхафом, и с него будут писать другие мусхафы», — заключил Камиль Самигуллин.