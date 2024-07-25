Гайнутдин в Казани заявил о борьбе «против вселенской аморальной катастрофы»

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В казанском ГТРК «Корстон» началось первое пленарное заседание V Международной конференции «Духовный Шелковый путь». Модератором выступает первый заместитель председателя Совета муфтиев России и ДУМ РФ Рушан хазрат Аббясов.

После осмотра выставки каллиграфии художницы Гульназ Исмагиловой председатель Совета муфтиев России и ДУМ РФ Равиль хазрат Гайнутдин направился в зал «Бальный», где за общим столом собрались религиозные деятели. Когда все заняли свои места, победитель всероссийского конкурса чтецов Корана Ясир Додарбеков открыл конференцию тилявой (чтением нараспев) одного из аятов.

Сразу после слов приветствия Равиль Гайнутдин рассказал об основаниях международного диалога религиозных деятелей.

«Отталкиваясь от принципов мусульманской солидарности и братства, осознавая важность укрепления сотрудничества, консолидации духовных лидеров евразийского пространства, были реализованы инициативы по развитию данной диалоговой площадки. Время показало результативность нашей совместной работы. Встречаясь, мы имеем возможность сверить часы по актуальной повестке религиозной жизни большой Евразии», — сказал он.

Россия находится на стыке культур Евразии, соседство и мирное сосуществование разнообразных культур здесь особенно заметно, уверен Равиль Гайнутдин. Это свойство, по его мнению, характеризует объединение стран БРИКС. Эта ментальность, включающая межконфессиональное сотрудничество, во многом сформирована действиями и поступками российских исламских богословов. Равиль Гайнутдин призвал защищать эти ценности.

«Все мы видим, что в постиндустриальных обществах с их высокими технологиями и инновациями одновременно происходит нравственная деградация. Эта псевдокультура агрессивно транслируется во все уголки земного шара как единственно правильная и прогрессивная. В сложившихся условиях мы, духовные пастыри своих народов, обязаны объединить все усилия для предотвращения вселенской аморальной катастрофы», — выразил уверенность председатель Совета муфтиев.

Политика отрицания двойных стандартов, лицемерия и неоколониализма находит поддержку в исламском мире, подчеркнул Равиль Гайнутдин. Пример этой поддержки — присоединение ОАЭ, Ирана, Египта, Саудовской Аравии и Эфиопии (в которой заметную часть населения составляют мусульмане — прим. Т-и) к БРИКС. Очагом этой культуры являются мечети, в которых изучают не только основы ислама, но и историю российского мусульманства и русский язык.

«Русский язык стал языком межмусульманского общения в России», — заключил Равиль Гайнутдин.

Среди участников конференции — заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Фарит Мухаметшин, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, представители консульств Ирана, Казахстана и Китая в Казани, делегаты из Египта, ОАЭ, Бахрейна, Катара и других стран.

«Мир между религиями является необходимым условием для мира во всем мире», — сказал ректор Гуманитарного университета Мухаммада бин Зейда Халифа Мубарак аз-Захири.

Аятолла Исламской республики Иран Алиреза Арафи рассказал о всепроникающей духовности, ее связи с божественным Провидением и роли в достижении высоких целей. Для Усамы аль-Азхари это первый международный визит в статусе министра вакуфов Арабской Республики Египет. Министерство вакуфов отвечает за религиозные пожертвования. Аль-Азхари подчеркнул позицию Египта в отношении Палестины, которая, по его словам, заключается в поддержке мусульман в Газе.

Своими мыслями также поделились секретарь епархиального совета Казанской епархии протоиерей Владимир Самойленко и председатель китайской Исламской ассоциации Ян Фамин.

От имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова гостей поприветствовал заместитель руководителя Администрации Раиса РТ — руководитель Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Руслан Мухарлямов. В своей речи он обратил внимание на значение международной конференции для стран — участниц диалога.

«„Духовный Шелковый путь“ стал авторитетной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития мусульманской уммы, совершенствования межрелигиозного и межнационального диалога. В этом году мероприятие проходит в городе Казани в преддверии XVI саммита БРИКС», — передал слова руководителя республики Мухарлямов.

За столом собралось свыше шести десятков спикеров. Общая продолжительность заседания — три с половиной часа, а при участии первых лиц мусульманского мира — два часа. В ходе конференции участники будут делиться общими итогами своей работы и опытом прошедшего года.

Как подчеркнул Рушан Аббясов, инициатива проведения международной конференции религиозных деятелей принадлежит Равилю Гайнутдину, а первым шагом стала конференция в городе Урумчи Китайской Народной Республики, состоявшаяся в 2016 году. В Татарстане конференция проходит во второй раз.