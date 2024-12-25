Минниханов направил Алиеву телеграмму с соболезнованиями из-за крушения самолета

Раис Татарстана Рустам Минниханов

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Раис Татарстана Рустам Минниханов направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву телеграмму с соболезнованиями родным и близким погибших в результате крушения самолета в Казахстане. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«С глубоким прискорбием восприняли в Республике Татарстан известие о крушении пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines 25 декабря 2024 года», — подчеркнул Рустам Минниханов.

«Прошу передать соболезнования семьям, потерявших своих близких, и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Искренне разделяем горечь этих потерь и скорбим вместе с братским народом Азербайджанской Республики», — добавил Раис РТ.

Сегодня утром пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» J2 8243, который летел из Баку в Грозный, разбился в аэропорту казахстанского города Актау. Среди пассажиров этого рейса были россияне, а также граждане Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана. Из-за трагедии Президент Азербайджана Ильхам Алиев уехал обратно в Баку из РФ.