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Минниханов выразил соболезнования в связи с ЧП с самолетом в Казахстане
Раис РТ Рустам Минниханов выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких в результате крушения самолета в Казахстане. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Также Минниханов пожелал всем пострадавшим в ЧП поскорее восстановиться.
Напомним, речь идет про пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» J2 8243, который летел из Баку в Грозный. Утром 25 декабря воздушное судно разбилось в аэропорту казахстанского Актау. Среди пассажиров этого рейса были россияне, а также граждане Азербайджана, Казахстана и Киргизии.
Ранее из-за упомянутого происшествия президент Азербайджана Ильхам Алиев уехал обратно в Баку из РФ.
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