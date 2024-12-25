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Политика 25 декабря 2024 12:57

Минниханов выразил соболезнования в связи с ЧП с самолетом в Казахстане

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Минниханов выразил соболезнования в связи с ЧП с самолетом в Казахстане
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис РТ Рустам Минниханов выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких в результате крушения самолета в Казахстане. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Также Минниханов пожелал всем пострадавшим в ЧП поскорее восстановиться.

Напомним, речь идет про пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» J2 8243, который летел из Баку в Грозный. Утром 25 декабря воздушное судно разбилось в аэропорту казахстанского Актау. Среди пассажиров этого рейса были россияне, а также граждане Азербайджана, Казахстана и Киргизии.

Ранее из-за упомянутого происшествия президент Азербайджана Ильхам Алиев уехал обратно в Баку из РФ.

#Рустам Минниханов #самолет #соболезнование #происшествие
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