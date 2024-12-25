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Вблизи казахстанского города Актау разбился пассажирский самолет
Пассажирский самолет разбился вблизи казахстанского города Актау, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Tengrinews.
«По предварительным данным, пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, направлявшийся из Баку в российский Грозный, упал недалеко от Актау», – говорится в публикации.
Как сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана, на место крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.
В настоящее время уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что имеются выжившие.
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