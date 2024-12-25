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Происшествия 25 декабря 2024 10:07

Вблизи казахстанского города Актау разбился пассажирский самолет

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Пассажирский самолет разбился вблизи казахстанского города Актау, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Tengrinews.

«По предварительным данным, пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, направлявшийся из Баку в российский Грозный, упал недалеко от Актау», – говорится в публикации.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана, на место крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.

В настоящее время уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что имеются выжившие.

#крушение самолета
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