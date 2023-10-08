Компания «Флот РТ» столкнулась с дефицитом кадров

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Судоходная компания Татарстана «Флот РТ» столкнулась с дефицитом кадров. Об этом рассказал генеральный директор акционерного общества Роман Лизалин, передает РБК.

Руководитель компании счел эту проблему более актуальной, чем нехватку новых судов. О недостаточном числе последних он рассказал во время пробного туристического рейса Казань — Чебоксары — Казань, о чем сообщал «Татар-информ».

Сейчас, по словам Лизалина, экипажи трех имеющихся у «Флота Республики Татарстан» судов укомплектованы. Однако при их формировании возникли трудности с поиском не только капитанов и механиков, но даже матросов.

«<…> чтобы вырастить профессионального капитана, требуются десятки лет. На сегодня наши капитаны — люди преклонного возраста. Хорошо, что они у нас есть <…>. Но работать над решением этого вопроса необходимо», — констатировал он.

Лизалин уточнил, что для решения кадрового вопроса ведется совместная работа с Государственным университетом водного транспорта. Возможна организация целевого набора, вместе с тем требуется взаимодействие и с другими вузами. В свою очередь от компании «Татфлот» планируется принять на баланс не только ее суда, но и их экипажи.