Товарооборот Татарстана и Индии вырос до $1 млрд за семь месяцев 2026 года
Товарооборот Татарстана и Индии вырос до $1 млрд за январь-июль 2026 года. Такие цифры привела глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на пресс-конференции в Кабмине республики, посвященной предстоящему Российско-Индийскому бизнес-форуму «ТАЙМ» в Казани.
«Хорошо видно, что у Татарстана с прошлого года серьезно растет товарооборот с Индией. Мы видим, что только за первое полугодие этого года мы уже превысили миллиард долларов. В то время как ранее цифры были намного скромнее», – сказала она.
По данным замглавы Минпромторга РТ Германа Лернера, товарооборот между Татарстаном и Индией в первом полугодии 2026-го вырос более чем в девять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отвечая на вопрос «Татар-информа», Лернер отметил, что все данные по товарообороту закрыты, но назвал причину значительного роста товарооборота между Татарстаном и Индией.