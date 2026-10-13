Товарооборот Татарстана и Индии вырос до $1 млрд за семь месяцев 2026 года

Товарооборот Татарстана и Индии вырос до $1 млрд за январь-июль 2026 года. Такие цифры привела глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на пресс-конференции в Кабмине республики, посвященной предстоящему Российско-Индийскому бизнес-форуму «ТАЙМ» в Казани.

«Хорошо видно, что у Татарстана с прошлого года серьезно растет товарооборот с Индией. Мы видим, что только за первое полугодие этого года мы уже превысили миллиард долларов. В то время как ранее цифры были намного скромнее», – сказала она.

По данным замглавы Минпромторга РТ Германа Лернера, товарооборот между Татарстаном и Индией в первом полугодии 2026-го вырос более чем в девять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отвечая на вопрос «Татар-информа», Лернер отметил, что все данные по товарообороту закрыты, но назвал причину значительного роста товарооборота между Татарстаном и Индией.

«Отвечая в целом, экономика нашей республики и наш товарооборот сами по себе положительные, то есть экспортируем больше, чем импортируем. Гораздо больше. И, соответственно, наши компании переориентировались с западных рынков на восточные рынки. Логистику уже неплохо выстроили. С платежами есть некоторые проблемы с рядом стран, но тем не менее в рабочем режиме решаем проблемные моменты», – сказал Лернер «Татар-информу».