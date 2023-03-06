Минниханов наградил ученого-конструктора Мостюкова орденом «За заслуги перед РТ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил ученого и общественного деятеля Ильдуса Мостюкова орденом «За заслуги перед РТ». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«За многолетний плодотворный труд на благо Республики Татарстан наградить медалью ордена „За заслуги перед РТ“ Мостюкова Ильдуса Шайхульисламовича — почетного председателя общественной благотворительной организации Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев России и полных кавалеров орденов Боевой и Трудовой Славы РТ», — сказано в документе.

Фото: портал правовой информации.

Напомним, сегодня, 6 марта, выдающийся деятель празднует 80-летие. Ранее Рустам Минниханов также поздравил юбиляра со знаменательным днем.