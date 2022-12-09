Рустам Минниханов встретился с Героем Социалистического труда Ильдусом Мостюковым

Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев встретились с Героем Социалистического труда, почетным председателем организации «Герои Татарстана» Ильдусом Мостюковым.

Руководитель республики вручил Мостюкову путевку в санаторий «Ромашкино» и рассказал о том, что сегодня в Казани прошло торжественное открытие мемориальной доски, посвященной Герою Советского Союза Борису Кузнецову.

Ильдус Шайхульисламович родился в Казани в 1928 году. Окончил радиотехнический факультет КАИ и в 1955 году устроился в Казанское ОКБ-294. Изучал авиационную технику и занимался разработкой специальных средств и систем для авиации. За создание Единой общевойсковой системы государственного радиолокационного опознавания страны «Пароль» («свой-чужой») в 1980 году он был удостоен звания Героя Социалистического труда.