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Минниханов поздравил с юбилеем двух Героев Соцтруда Мостюкова и Зантимирову
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил с юбилеем двух героев социалистического труда – ученого и общественного деятеля Ильдуса Мостюкова и работницу химической промышленности Гульсину Зантимирову. Поздравление руководитель республики опубликовал в своем телеграм-канале.
«Сегодня в Республике Татарстан отмечают юбилей два Героя Социалистического Труда: Ильдус Шайхульисламович и Гульсина Хуснулловна! Гордимся Вами! Сезнең ил өчен куйган хезмәтегез hичшиксез олы хөрмәткә лаек! Безнең өчен сез буген дә тиңсез үрнәк булып каласыз! Нык сәламәтлек,бәхет һәм озын гомер телим! (Ваши заслуги перед страной заслуживают безграничного уважения! Для нас вы и сегодня являетесь непревзойденным образцом для подражания! Желаю крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни! – перевод с татарского)», – написал руководитель республики.
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