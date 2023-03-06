Минниханов поздравил с юбилеем двух Героев Соцтруда Мостюкова и Зантимирову

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил с юбилеем двух героев социалистического труда – ученого и общественного деятеля Ильдуса Мостюкова и работницу химической промышленности Гульсину Зантимирову. Поздравление руководитель республики опубликовал в своем телеграм-канале.

«Сегодня в Республике Татарстан отмечают юбилей два Героя Социалистического Труда: Ильдус Шайхульисламович и Гульсина Хуснулловна! Гордимся Вами! Сезнең ил өчен куйган хезмәтегез hичшиксез олы хөрмәткә лаек! Безнең өчен сез буген дә тиңсез үрнәк булып каласыз! Нык сәламәтлек,бәхет һәм озын гомер телим! (Ваши заслуги перед страной заслуживают безграничного уважения! Для нас вы и сегодня являетесь непревзойденным образцом для подражания! Желаю крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни! – перевод с татарского)», – написал руководитель республики.

Фото из телеграм-канала Раиса РТ.

Ильдус Шайхульисламович родился в Казани в 1928 году. Окончил радиотехнический факультет КАИ и в 1955 году устроился в Казанское ОКБ-294. Изучал авиационную технику и занимался разработкой специальных средств и систем для авиации. За создание Единой общевойсковой системы государственного радиолокационного опознавания страны «Пароль» («свой-чужой») в 1980 году он был удостоен звания Героя Социалистического труда. родился в Казани в 1928 году. Окончил радиотехнический факультет КАИ и в 1955 году устроился в Казанское ОКБ-294. Изучал авиационную технику и занимался разработкой специальных средств и систем для авиации. За создание Единой общевойсковой системы государственного радиолокационного опознавания страны «Пароль» («свой-чужой») в 1980 году он был удостоен звания Героя Социалистического труда.

Гульсина Зантимирова родилась в 1943 году в Казани. После школы поступила в базовое училище авиазавода им. Горбунова, где готовили кадры для строящегося объединения «Органический синтез» и 1,5 года трудилась на строительстве этого предприятия, с 1961 года начала работать аппаратчицей. Паралельно окончила химико-технологический техникум, в совершенстве овладела всеми шестью рабочими специальностями в цехе. Также занималась общественной работой, неоднократно избиралась депутатом райсовета и горсовета, кандидатом и членом райкома КПСС, была делегатом XXV съезда партии.