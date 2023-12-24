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Минниханов наградил Петушенко орденом «За заслуги перед Татарстаном»
Раис РТ Рустам Минниханов подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан». Документ опубликован на портале правовой информации.
«За значительный вклад в строительство и реконструкцию автомобильных дорог», – сказано в указе.
Были отмечены три человека – председатель правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко и его первый заместитель Марс Газизуллин, гендиректор АО «Дороги и Мосты» Алексей Крапивин.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минниханов и Петушенко в Казани встретили участников автопробега «От Кремля до Кремля» по трассе М12, который был приурочен к открытию движения по всему участку дороги от Москвы до столицы РТ. Старт движению дал 21 декабря Президент РФ Владимир Путин. «За такой срок — а это всего три года — инфраструктурные проекты подобного масштаба и такой сложности у нас еще никогда не реализовывались», — заявил глава государства на открытии автомагистрали.
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