Минниханов наградил Петушенко орденом «За заслуги перед Татарстаном»

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Раис РТ Рустам Минниханов подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан». Документ опубликован на портале правовой информации.

«За значительный вклад в строительство и реконструкцию автомобильных дорог», – сказано в указе.

Были отмечены три человека – председатель правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко и его первый заместитель Марс Газизуллин, гендиректор АО «Дороги и Мосты» Алексей Крапивин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минниханов и Петушенко в Казани встретили участников автопробега «От Кремля до Кремля» по трассе М12, который был приурочен к открытию движения по всему участку дороги от Москвы до столицы РТ. Старт движению дал 21 декабря Президент РФ Владимир Путин. «За такой срок — а это всего три года — инфраструктурные проекты подобного масштаба и такой сложности у нас еще никогда не реализовывались», — заявил глава государства на открытии автомагистрали.