Минниханов и Петушенко в Казани встретили участников автопробега по трассе М12

В Казани встретили колонну автопробега «От Кремля до Кремля», который стартовал сегодня утром в Москве. Автопробег был приурочен к открытию движения по всей трассе М12 «Восток». В нем приняли участие 12 легковых автомобилей и пять «КАМАЗов».

«Сегодня знаковое событие — Президент России Владимир Путин открыл новую трассу, которая идет от Москвы до Казани. Я хочу поблагодарить водителей, которые на отечественных машинах прибыли к нам по этой дороге», — сказал на торжественном мероприятии Раис РТ Рустам Минниханов.

Руководитель республики заметил, что вчера сам проехал из Казани до Москвы по скоростной автомагистрали. «Прекрасный маршрут, есть все условия для комфортного движения», — заявил он.

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко добавил, что примерно три месяца назад лица, принимающие решения, задумались, что когда вся трасса будет вводиться в эксплуатацию, «нужно сделать что-то красивое». «Придумали тогда слоган „От Кремля до Кремля"», — сообщил он.

По словам руководителя госкомпании, на данный момент построено 810 километров совершенно новой трассы. «Сегодня мы говорим, что не просто строим дорогу, а создаем инфраструктурную услугу. Уже 18 заправок, 32 площадки отдыха на ней имеются. Может, мы еще до конца не понимаем значимость, но сегодня великий праздник», — подчеркнул он.

Водитель, возглавивший автоколонну, — Леонид Панфилов поблагодарил всех, кто занимался реализацией этого проекта. «Все, кто приложил руку и интеллектуальный труд к этому проекту, — люди, которые прикоснулись к великому. Трасса М12 — это великий проект великой страны», — отметил он.

На мероприятии также присутствовали министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов и руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Участниками автопробега «От Кремля до Кремля» стали лидеры российской автомобильной промышленности — «АвтоВАЗ» (Lada), «ГАЗ», «УАЗ» («Соллерс») и «КАМАЗ».

Ранее Президент РФ Владимир Путин дал старт движению по М12 «Восток» от Москвы до Казани. «За такой срок — а это всего три года — инфраструктурные проекты подобного масштаба и такой сложности у нас еще никогда не реализовывались», — заявил глава государства на открытии автомагистрали.