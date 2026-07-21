Патриарх Кирилл завершил Первосвятительский визит в Казань

Первосвятительский визит Святейшего Патриарха Кирилла в Казань завершился, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Татарстанской митрополии.

Напомним, что Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл накануне в Казань на празднование Дня явления Казанской иконы Божией Матери. Он провел Чин великого освящения храма Николы Тульского, посетил Петропавловский собор и встретился с Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

Патриарха в аэропорту Казани проводили Рустам Минниханов, полномочный представитель Президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров, а также митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Видео: пресс-служба Татарстанской митрополии