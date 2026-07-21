Раис РТ Патриарху: Все конфессии живут у нас в мире благодаря вашей поддержке

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня после богослужения в честь обретения Казанской иконы Божией Матери Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за вклад в межконфессиональный мир в Татарстане.

«Хочу всех поздравить с сегодняшним праздником. Ваше Святейшество, каждый ваш визит здесь – это великое событие. 10 лет назад вы заложили Казанский собор, пять лет назад освятили его. В прошлом году вы освятили храм-памятник на Казанке», – сказал Рустам Минниханов.

Раис Татарстана напомнил, что в прошлом году, будучи в Казани, Патриарх напутствовал, чтобы храм Николы Тульского был освящен и сегодня совершилось его освящение.

Также Рустам Минниханов поблагодарил Святейшего Патриарха за сохранение межконфессионального мира и особое внимание к Татарстану.

«Хотели бы от всей республики поблагодарить вас. Здесь мы все живем в мире и дружбе – благодаря вашей поддержке, все конфессии в республике живут в согласии. Когда вы принимали участие в форуме "Россия – исламский мир", вы очень глубоко выразились о том, что Православие и Ислам могут спасти этот мир. Мы это высоко ценим и желаем вам крепкого здоровья. Мы к вам очень привыкли, ждем вас и в следующем году», – добавил Рустам Минниханов.