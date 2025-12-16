news_header_top
Общество 16 декабря 2025 17:37

Минниханов наградил отличившихся жителей Высокогорского района РТ

Церемония вручения государственных наград отличившимся жителям Высокогорского района Татарстана прошла сегодня в рамках празднования 90-летия образования муниципалитета в казанском КРК «Пирамида». Награды вручал Раис РТ Рустам Минниханов.

«Пусть Высокая Гора процветает, уверен, в будущем здесь будет всё благополучно», – заявил Минниханов на торжественной церемонии.

Свои награды получили политические деятели, сельские работники, представители промышленности, а также участники и ветераны специальной военной операции.

Так, медаль ордена за заслуги перед Отечеством II степени была вручена главе Высокогорского района Равилю Хисамутдинову.

А участник специальной военной операции Ришат Шайхиев был награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» за отвагу и мужество, проявленные на фронте.

Действующий Раис Татарстана Рустам Минниханов возглавлял Высокогорский район РТ с 1993 по 1996 год.

