90 лет в пути: Минниханов поздравил Высокогорский район Татарстана с юбилеем

Сегодня отмечается 90-летие со дня создания Высокогорского района Татарстана. Празднование юбилея, проходящее в стенах казанского культурно-развлекательного комплекса «Пирамида», посетил Раис РТ Рустам Минниханов.

Высокогорский район связан с биографией руководителя республики. С 1993 по 1996 год именно Рустам Минниханов возглавлял район и, как отметил нынешний глава района Равиль Хисамутдинов, «добился высоких результатов на этом посту».

«С теплотой вспоминаю свои годы работы главой администрации, когда с коллегами решали проблемы в непростые 90-е годы. Район всегда был и остается для меня особенным», – сказал Минниханов, приветствуя собравшихся.

Он подчеркнул, что летопись района писалась практически синхронно с историей всей страны. Так, в годы Великой Отечественной войны высокогорцы проявили ратный и трудовой героизм. Всего из района было мобилизовано около 17 тыс. человек, и 10 тыс. из них, к сожалению, не вернулись. Пятерым местным уроженцам было присвоено звание Героя Советского Союза.

«Сегодня в ходе СВО бойцы района мужественно защищают нашу Родину. Многие из них награждены. Наш долг – проявить заботу к каждому участнику и членам их семей, уделив особое внимание семьям погибших. Знаю, что в районе эти вопросы на постоянном контроле», – заметил Раис РТ.

Минниханов добавил, что сегодня район является одним из самых успешных благодаря развитой транспортной инфраструктуре, удобному расположению и соседству с Казанью. Он добавил, что муниципалитет активно развивается в различных сферах, из-за чего его часто выбирают местом жительства люди со всей республики.

В завершение своей речи Раис Татарстана поблагодарил всех ветеранов района, а также сегодняшних тружеников всех отраслей экономики. «Крепкого здоровья и долгих лет жизни всем жителям района», – заключил Рустам Минниханов.