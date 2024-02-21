Минниханов наградил Лукашенко орденом «Дуслык»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил Президенту Беларуси Александру Лукашенко орден «Дуслык». Об этом сообщает БЕЛТА.

«Александр Лукашенко удостоен ордена за значительный вклад в развитие сотрудничества между Татарстаном и Беларусью, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами», – сказано в сообщении.

Напомним, Президент Беларуси оставил запись в Книге почетных гостем и подарил Минниханову ручку с золотым пером с пожеланием «подписывать свои самые лучшие решения». Кроме того, Раис Татарстана вручил орден «Дуслык» Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову. Лидеры иностранных стран прибыли сегодня в Казань для участия в открытии Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего».