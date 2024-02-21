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Минниханов наградил Лукашенко орденом «Дуслык»
Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил Президенту Беларуси Александру Лукашенко орден «Дуслык». Об этом сообщает БЕЛТА.
«Александр Лукашенко удостоен ордена за значительный вклад в развитие сотрудничества между Татарстаном и Беларусью, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами», – сказано в сообщении.
Напомним, Президент Беларуси оставил запись в Книге почетных гостем и подарил Минниханову ручку с золотым пером с пожеланием «подписывать свои самые лучшие решения». Кроме того, Раис Татарстана вручил орден «Дуслык» Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову. Лидеры иностранных стран прибыли сегодня в Казань для участия в открытии Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего».
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