Минниханов вручил Жапарову орден «Дуслык»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Встреча прошла в Казанском Кремле, передает пресс-служба руководителя республики.

Минниханов выразил признательность гостю за визит в республику и участие в церемонии открытия Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». «Это первый в мире формат, включающий в себя как физический спорт, так и киберспортивные дисциплины. Отрадно, что он был придуман у нас в России», — сказал он.

Также Раис Татарстана поблагодарил за оказанную ему честь быть награжденным кыргызским орденом «Достук», который посол Кыргызстана вручила ему в мае 2022 года на полях KazanSummit. «Это большая честь для меня. Уверен, у нас есть серьезный потенциал для совместной работы», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он также поблагодарил Садыра Жапарова за решение открыть Генеральное консульство Кыргызской Республики в Казани. «Считаю, что это важный шаг в активизации наших отношений, тех процессов, которые сегодня идут между Татарстаном и Кыргызстаном. Это даст серьезный толчок к нашему сотрудничеству в рамках российско-кыргызстанских отношений», — отметил Рустам Минниханов.

Он также представил потенциал РТ — в республике большое внимание уделяют развитию МСБ, создают инфраструктуру — технопарки, индустриальные площадки, ИТ-парки, а также особые экономические зоны. Татарстан готов делиться наработанным опытом в создании инфраструктуры для развития бизнеса.

Раис РТ напомнил, что в 2021 году был подписан План мероприятий по реализации межправительственного соглашения между Татарстаном и Кыргызстаном, и предложил обновить дорожную карту и подписать документ в рамках нынешнего визита в Казань Садыра Жапарова.

«У нас есть все возможности для того, чтобы работать более активно. Мы видим, что экономика Кыргызстана серьезно развивается, машиностроение, фармацевтика, медицина, ИТ-направление — во всех этих вопросах мы можем серьезно сотрудничать», — пояснил Рустам Минниханов.

Товарооборот между двумя республиками по итогам 9 месяцев 2023 года составил 99,5 млн американских долларов. Есть потенциал для наращивания отношений по таким направлениям, как нефтепереработка и нефтехимия, автомобилестроение, ИТ, медицина.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Садыр Жапаров сообщил, что ему очень приятно по приглашению Президента РФ Владимира Путина принять участие в торжественном открытии первого международного турнира «Игры будущего».

«Я впервые как Президент Кыргызской Республики посещаю столицу братской Республики Татарстан — Казань. До этого я был здесь в 2011 году в составе делегации Кыргызстана. Признателен вам за радушный прием и гостеприимство», — сказал гость.

Он считает, что этот визит предоставляет хорошую возможность для того, чтобы обсудить сотрудничество между республиками, которые связывают тюркские корни, общие традиции и ценности, культурная и языковая схожесть.

«Благодаря всему этому взаимоотношения между Кыргызстаном и Татарстаном развиваются в динамичном ключе. Мы высоко ценим наше плодотворное взаимодействие», — сказал Садыр Жапаров.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он отметил, что Генконсульство Кыргызской Республики в Казани, учрежденное по его решению, будет выполнять не только консульскую функцию, но и обеспечит дипломатическое присутствие.

«В непростых условиях современного мира надо найти точки взаимного экономического роста. Предлагаю поручить нашим ведомствам по привлечению инвестиций и продвижению экспорта провести в ближайшее время двухсторонние консультации. Экономика Кыргызстана нуждается в надежных экономических партнерах», — отметил Садыр Жапаров.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он также предложил поддержать инициативу кыргызской стороны по дальнейшему увеличению мест в вузах Татарстана для представителей Кыргызстана, а также завершить работы по открытию в Кыргызстане филиала КФУ.

В рамках посещения Казанского Кремля Садыр Жапаров оставил памятную запись в Книге почетных гостей. Также Раис Татарстана вручил гостю государственную награду республики — орден «Дуслык».

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин встретился в Казани с киргизским коллегой Садыром Жапаровым.