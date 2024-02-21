Лукашенко подарил Минниханову ручку с золотым пером

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Встреча прошла в Казанском Кремле, передает пресс-служба руководителя республики.

Лукашенко оставил запись в Книге почетных гостем и подарил Минниханову ручку с золотым пером с пожеланием «подписывать свои самые лучшие решения».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ выразил гостю признательность за то, что он откликнулся на приглашение посетить республику и принять участие в церемонии открытия Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», который объединит участников со всего мира, включая клубы из государств — членов БРИКС, являющиеся признанными лидерами не только в сфере IT, но и в международном киберспортивном сообществе.

«Мы высоко ценим возможность расширения взаимодействия с Беларусью в рамках дружественных российско-белорусских отношений. Вместе с Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным Вы активно поддерживаете развитие связей между нашими странами на уровне регионов», — сказал Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он напомнил, что посетил Беларусь в апреле 2023 года и поблагодарил Лукашенко за плодотворную встречу и хорошо организованную деловую программу.

«У нас есть хорошая возможность, чтобы обсудить текущее состояние татарстано-белорусского сотрудничества, наметить перспективные направления совместной работы. В условиях санкционного давления Запада важно расширять экономическую кооперацию по всем направлениям», — подчеркнул Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он назвал Беларусь одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана: между республиками действует соглашение о сотрудничестве, подписаны План мероприятий, соглашения между министерствами, муниципалитетами ТПП, Академиями наук, предприятиями.