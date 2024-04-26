Минниханов наградил лауреатов премии имени Тукая в день рождения поэта

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Казанском Кремле наградил лауреатов премии имени Габдуллы Тукая и вручил государственные награды РТ в день рождения великого татарского поэта.

«Сегодня день рождения великой личности — Габдуллы Тукая. Кроме того, мы поздравляем лауреатов нашей наивысшей премии. Хочу вас поздравить с этим праздником. Только что мы встречались с татарской общественностью, где обсудили многие важные вопросы», — обратился к собравшимся Рустам Минниханов.

Государственная премия Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая присуждается за произведения литературы и искусства, которые получили общественное признание и внесли большой вклад в развитие национальной культуры, а также за значительные научные исследования в области искусствоведения и литературоведения. Лауреаты получили диплом, удостоверение, почетный знак и денежное вознаграждение.

«Для меня это особенное событие. Это не просто премия, когда тебя чествуют или вручают награду. Сегодня все утро я думала, что для нас значит Габдулла Тукай. Все его стихи, которые я пела, всегда поражали меня огромной внутренней силой. Это манифесты о том, как нам научиться быть гордыми, расправлять крылья, ценить и уважать собственную нацию. Считаю, что выше этой премии нет ничего в республике. Уже предвкушаю, как я выйду на концерт и объявлю, что я лауреат премии имени Тукая. Горжусь этим», — поделилась эмоциями одна из лауреатов премии, руководитель и дирижер Государственного камерного хора РТ Миляуша Таминдарова.

Помимо нее, лауреатами премии имени Тукая стали детский писатель Борис Вайнер, поэт Ляис Харрасов (Лаис Зулькарнай) и скульптор Кадим Замитов.

Среди удостоенных государственных наград были видные деятели искусств Татарстана. Одной из них оказалась и получившая звание народной артистки РТ певица Эльмира Калимуллина, которая сразу после церемонии отправилась к зданию цирка, где сегодня состоится премьера спектакля «На сенном базаре» по произведениям Габдуллы Тукая. Она сыграет роль возлюбленной поэта Зайтуны.

«Я очень рада и счастлива, что оказалась в числе награжденных. Это подтверждение тому, что мы идем по правильному пути и нас поддерживает республика», — выразила уверенность певица.

Премия имени Габдуллы Тукая была учреждена 8 апреля 1958 года Министерством культуры ТАССР и с тех пор присуждалась ежегодно (с перерывом в 1961–1965 голах и в 1975 году). До 1991 года решение о присуждении премии имени Габдуллы Тукая принималось Советом Министров ТАССР, с 1991 года эту функцию выполняет руководитель республики (ранее Президент, ныне Раис Татарстана).