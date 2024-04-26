Лауреатами премии Тукая за 2024 год стали четыре деятеля культуры

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении государственных премий РТ имени Габдуллы Тукая за 2024 год. Лауреатами «в порядке исключения» стали четыре деятеля культуры.

В частности, премией отмечены поэты Борис Вайнер — «за многолетний вклад в детскую поэзию, прозу и драматургию, нравственно-эстетическое воспитание юных читателей, переводы и популяризацию лучших произведений татарской литературы и фольклора для детей, творческую поддержку молодых дарований Татарстана» и Ляис Харрасов (Лаис Зулькарнай) — за книгу «Узганны кабатлау».

Помимо литераторов, лауреатами премии стали скульптор Кадим Замитов — «за создание серии скульптурных портретов и фигур, посвященных выдающимся историческим деятелям татарской культуры», и руководитель камерного хора РТ Миляуша Таминдарова (Мударисова) — «за развитие, продвижение и сохранение татарской хоровой культуры Татарстана, работу „Антология татарской хоровой музыки“».

Каждый из лауреатом премии Тукая получит по 1 млн рублей.

Ранее культурный обозреватель «Татар-информа» Рузиля Мухаметова оценила шансы претендентов получить главную культурную премию Татарстана.