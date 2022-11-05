В Казанском танковом училище решили вопросы, которые возникли у мобилизованных

Накануне в пункте сбора мобилизованных на территории Казанского высшего танкового командного училища военнообязанные 430-го мотострелкового полка пожаловались на некоторые условия содержания, в том числе на сырые дрова и недостаточность мест для зарядки телефонов. Видео из танкового училища накануне появилось в соцсетях.

Дважды на место выезжал начальник училища генерал-майор Кирилл Кулаков на беседу с мобилизованными по их вопросам: один раз вчера и второй раз сегодня утром вместе с заместителем Премьер-министра РТ Рустамом Нигматуллиным.

Как выяснилось, проблема с сырыми дровами возникла из-за недавних дождей и мокрого снега: верхние ряды поленниц оказались мокрыми. В пункт сбора подвезли новые сухие дрова. Дополнительно с понедельника в пункт сбора начнут привозить топливные брикеты, которые будут поставляться за счёт республики.

Кроме того, в отдельных палатках организовали места для зарядки телефонов.

Начальник Казанского высшего танкового командного училища Кирилл Кулаков побеседовал с мобилизованными и по другим вопросам социального характера. В данный момент все вопросы военнослужащих решены, претензии сняты. Полк продолжает заниматься в соответствии с распорядком дня и планом боевого слаживания.