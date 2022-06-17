Минниханов на ПМЭФ провел переговоры с министром инновационного развития Узбекистана

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с министром инновационного развития Узбекистана Иброхимом Абдурахмоновым на полях Петербургского международного экономического форума, обсудив пути сотрудничества между двумя республиками. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«У нас хорошая динамика. Ваш национальный лидер Президент Шавкат Миромонович Мирзиёев очень активно способствует нашим деловым взаимоотношениям», — сказал Минниханов, приветствуя делегацию Узбекистана.

Президент отдельно отметил успешность развития индустриального парка «Чирчик», который открыт в Ташкентской области для размещения производств российских компаний.

«Спасибо за ваше внимание, вы нас поддерживаете. Мы всегда готовы к сотрудничеству. Сегодня буду докладывать на пленарном заседании о больших вызовах науки и технологий. В этом направлении мы тоже сотрудничаем с Татарстаном», — отметил в свою очередь министр.

XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что на мероприятии в очном формате. выступит Президент РФ Владимир Путин.