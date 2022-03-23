Минниханов принял участие в закладке первого камня технопарка «Чирчик» в Узбекистане

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии закладки первого камня и начала строительства химико-индустриального технопарка «Чирчик» в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Мероприятие открыл Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Он отметил, что церемония проходит в дни празднования праздника Навруз и символизирует возрождение и новый этап в развитии отношений между Узбекистаном и Россией.

«Проект технопарка „Чирчик“ реализуется благодаря опыту и знаниям коллег из Татарстана. Особым решением Президента Узбекистана Шавката Миризиёева для резидентов предусмотрены значительные налоговые льготы и освобождение от таможенных пошлин сроком до трех лет», — сказал Арипов.

Затем присутствующих поприветствовал Президент РТ. Он поблагодарил руководство двух стран за поддержку развития татарстанско-узбекистанского сотрудничества и всех, кто принимает участие в реализации проекта.

«На площади 31,2 га будут созданы все необходимые условия для резидентов. Наличие комплексной инженерной инфраструктуры позволит обеспечить быстрый старт производств. Резидентами площадки станут компании малого и среднего бизнеса, — сказал Арипов. — Индустриальный парк в городе Чирчик — хороший вклад в расширение российско-узбекистанского сотрудничества на региональном уровне».

По словам Минниханова, первыми резидентами технопарка являются татарстанские компании — ООО «ВР-Пласт» по производству пластика, ООО «Бионоватик» по выпуску средств защиты растений и ООО «Натуральное здоровье» (производит биологически активные добавки).

Участникам церемонии показали видеоролик об этапах реализации проекта и презентацию о возможностях «Чирчика». Все присутствующие ознакомились с образцами продукции компаний-резидентов.

Подготовительная работа по созданию индустриального парка в Ташкентской области была начала в 2018 году. В 2021-м во время визита Рустама Минниханова в Узбекистан было принято решение по созданию индустриального парка в городе Чирчик на базе неиспользуемых корпусов Узбекского комбината тугоплавких и жаропрочных металлов и АО «Максам-Чирчик». Сейчас на территории будущего технопарка ведется реконструкция двух корпусов и строительство одного нового.

Церемония завершилась подписанием дорожной карты по расширению сотрудничества между Хокимиятом города Ташкента и Правительством РТ на 2022-2023 годы.