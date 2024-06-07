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Минниханов на ПМЭФ обсудил с главой Минэнерго Узбекистана реализацию проектов
Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях Петербургского международного экономического форума обсудил с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым ход реализации совместных проектов в этой центральноазиатской стране. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
В частности, речь зашла о строительстве новых промышленных площадок в Бухаре и Навои. Собеседники подвели первые итоги реализации проектов.
Рустам Минниханов отметил, что сотрудничеству регионов России и Узбекистана самое пристальное внимание удаляют лидеры двух стран, о чем свидетельствует состоявшееся недавно заседание Совета регионов в Ташкенте с участием президентов — Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.
Относительно промплощадок Раис РТ заметил, что сейчас разрабатываются предложения по резидентам, чтобы к моменту завершения строек в Бухаре и Навои были компании, уже готовые туда заходить.
Кроме того, Рустам Минниханов подчеркнул, что для создания конкурентных условий на площадках необходимо установить тарифы, которые были бы привлекательны для потенциальных инвесторов.
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