Минниханов на ПМЭФ обсудил с главой Минэнерго Узбекистана реализацию проектов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях Петербургского международного экономического форума обсудил с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым ход реализации совместных проектов в этой центральноазиатской стране. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В частности, речь зашла о строительстве новых промышленных площадок в Бухаре и Навои. Собеседники подвели первые итоги реализации проектов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов отметил, что сотрудничеству регионов России и Узбекистана самое пристальное внимание удаляют лидеры двух стран, о чем свидетельствует состоявшееся недавно заседание Совета регионов в Ташкенте с участием президентов — Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.

Относительно промплощадок Раис РТ заметил, что сейчас разрабатываются предложения по резидентам, чтобы к моменту завершения строек в Бухаре и Навои были компании, уже готовые туда заходить.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Кроме того, Рустам Минниханов подчеркнул, что для создания конкурентных условий на площадках необходимо установить тарифы, которые были бы привлекательны для потенциальных инвесторов.

XXVII Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 5 по 8 июня, его тема — «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Сегодня на пленарном заседании ПМЭФ должен выступить Президент РФ Владимир Путин.