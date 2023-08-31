Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов на нефтегазовом форуме в Казани: Важно уделить внимание науке
Многие сложные моменты в нефтехимии Татарстана были решены с помощью науки, важно использовать научные достижения. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов сказал на пленарном заседании Международной научно-практической конференции «Перспективы развития нефтегазовых компаний России в современных условиях».
«Наука – это основа всего. У нас большая нефтехимия, крупнейшие перерабатывающие комбинаты, и мы благодаря науке практически решили многие сложные моменты – благодаря катализаторам и другим компонентам. Мы считаем, что очень серьезное внимание надо уделить науке. И здесь важно то стимулирование, которое должно быть со стороны государства», – приводит слова руководителя республики его пресс-служба.
Более подробно о том, как прошло пленарное заседание, читайте в материале «Экс-глава Минэнерго о «нефтяном проклятии» России: «Вырваться удалось только Татарстану»».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»