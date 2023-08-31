Экс-глава Минэнерго о «нефтяном проклятии» России: «Вырваться удалось только Татарстану»

Татарстанский нефтегазохимический форум собрал в этом году участников от Бахрейна до Канады

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В вашей республике показали, что недра – это не только доходы»

Традиционный Татарстанский нефтегазохимический форум, совмещенный со специализированной выставкой TatOilExpo 2023, собрал сегодня на площадке Международного выставочного комплекса «Казань Экспо» гостей из множества стран, даже из Королевства Бахрейн.

Пленарное заседание прошло в концертном зале им. И. Г. Шакирова. Модератором назначили журналиста «России-24» Дмитрия Щугарева. Он напомнил всем собравшимся, что форум открылся на следующий день после празднования Дня республики и Дня Казани. И что для участия в нем было подано порядка 1,2 тыс. заявок. Среди участников оказались представители почти всех регионов России, а также специалисты из Китая, ОАЭ, Ирана, Камеруна, Анголы, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, других ближних и дальних стран, а также, как ни странно, из Канады.

В этом году событие оказалось приурочено к 80-летию начала промышленной нефтедобычи в Татарстане, а также 75-летию с момента открытия главной кормилицы республики – Ромашкинского месторождения. Также, как напомнил Раис Татарстана Рустам Минниханов, на протяжении уже 30 лет форум проходит в канун празднования Дня работника нефтяной и газовой промышленности.

Пленарное заседание прошло в концертном зале им. И. Г. Шакирова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Перед началом работы участники заслушали приветствия от вице-премьера Правительства РФ Александра Новака (в записи), заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина (куратора как раз нефтегазовой отрасли; сам министр, как выяснилось позже, собирался в Казань, но – не получилось), а также замглавы Минпромторга РФ Михаила Юрина. Эти два федеральных чиновника выходили с «Казань Экспо» на прямую видеосвязь. И, надо сказать, соединения состоялись без заминок – как будто вживую.

Говорили, конечно, они достаточно дежурные, но очень приятные для Татарстана вещи. Так, Сорокин отметил, что республика занимает лидирующие позиции в нефтегазовой отрасли России «не только с точки зрения опыта, накопленного за восемь десятилетий промышленной добычи нефти, но и с точки зрения рачительного использования ресурсной базы, о котором мы часто говорим, но не всегда делаем».

«В вашей республике показали, что недра – это не только доходы в бюджет и рабочие места, но и база для развития смежных отраслей. У вас все есть – от производства оборудования до нефтепереработки, вы показали, как можно по максимуму ресурсную ренту использовать на инвестирование и расширение промышленного потенциала в целом», – отметил Сорокин. Добавив, что еще одно бесценное ноу-хау Татарстана – это поддержка малых нефтяных компаний.

А Михаил Юрин, в свою очередь, добавил, что республика занимает лидирующие позиции в стране и в сфере нефтегазохимии. Замглавы Минпромторга РФ заявил, что это ведомство, ответственное за промышленную политику в России, уделяет особое внимание мерам господдержки производителей оборудования, переработчикам и малотоннажной химии. И что компании из Татарстана, реализующие проекты в этих сегментах, всегда могут на министерство рассчитывать.

Мохаммед бин Мубарак бин Даина: «Мы надеемся, что сотрудничество будет продолжаться в различных сферах, в том числе в развитии технологий, в которых все нуждаются» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарстан – наша дружественная республика, а Раис – наш друг»

Международный статус пленарке мог бы придать один только вице-министр энергетики Казахстана Асхат Хасенов, но рядом на сцене разместился и более дорогой – во всех смыслах – гость: министр нефти и экологии Королевства Бахрейн, доктор Мохаммед бин Мубарак бин Даина. На хорошем английском он сказал, что «Татарстан является нашей дружественной республикой, а Раис – наш друг».

«Хочу поблагодарить и высоко оценить любезное приглашение принять участие в конференции и передать приветствие Его величества короля Хамада бен Исы Аль Халифы, а также наследного принца Салмана ибн Хамада ибн Исы Аль Халифы», – произнес министр.

По словам бин Даина, с крупными компаниями, которые принимают участие в форуме, выстроено длительное сотрудничество. «Мы надеемся, что оно будет продолжаться в различных сферах, в том числе в развитии технологий, в которых все нуждаются», – сказал высокий гость.

Отметим, что Рустам Минниханов на площадке форума провел с гостем из Бахрейна отдельную встречу, на которой отметил необходимость активизации связей в торгово-экономической сфере.

Асхат Хасенов: «Уверен, что ваша наука будет помогать Казахстану. Плюс в сфере нефтегазохимии открывается бесконечная цепочка, по которой мы можем сотрудничать» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Про технологии говорил и Хасенов. «Нефтегазовая промышленность является локомотивом в наших странах, наши компании тесно сотрудничают, и перед ними стоит один комплекс вопросов. У нас схожая стадия разработок месторождений, третья-четвертая, нам всем надо заниматься повышением нефтеотдачи, решать вопросы со сверхвязкой нефтью, а в Татарстане накоплен хороший опыт в этой сфере. Вопрос обводненности всегда стоит открытым. Уверен, что ваша наука будет помогать Казахстану. Плюс в сфере нефтегазохимии открывается бесконечная цепочка, по которой мы можем сотрудничать», – отметил Хасенов.

В качестве примеров взаимовыгодного сотрудничества он назвал совместный проект «Татнефти» и государственного «КазМунайГаза» по разведке перспективного участка добычи на западе Казахстана, а также их же СП по производству бутадиена и бутадиеновых каучуков, созданное еще в 2021 году. При этом вице-министр энергетики РК специально подчеркнул, что участие в форуме принимает не только такой гигант, как «КазМунайГаз», но и множество частных компаний, заинтересованных в современных и эффективных решениях.

«Вы научились не просто продавать нефть и получать доллары»

С ключевым докладом на пленарном заседании выступил Юрий Шафраник – председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России, в 1990-1993 годы руководивший Тюменской областью, а затем еще три года – Министерством топлива и энергетики России.

Доктор экономических наук, настоящий гуру в нефтегазовой сфере, Шафраник попросил вывести на экран только название своего доклада – «Ресурсное и инновационное развитие энергетики России в условиях трансформации глобального энергетического рынка». Но тут же оговорился, что так как за 15 минут раскрыть столь бездонную тему невозможно, он не станет и пытаться (тем более что такой доклад доступен для самостоятельного изучения), а выступит лишь с короткими тезисами.

Юрий Шафраник: «Вы научились не просто продавать нефть и получать доллары, а получать доходы от конечного продукта» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам Шафраника, если кому в России и удалось вырваться из «нефтяного проклятия», то только Татарстану, который смог этого добиться «за счет интеграции и долговременной кропотливой работы над выпуском конечного продукта». «Этого лозунга не было ни у Татарстана, ни у “Татнефти”, но вы здесь его реализовали по факту, это ваша большая заслуга. Вы двигались в эту сторону и научились не просто продавать нефть и получать доллары, а получать доходы от конечного продукта», – отметил спикер.

Что касается трансформации энергорынков, то «она была, есть и будет», но с годами ускоряется. Шафраник напомнил, во-первых, про то, как быстро США превратились из страны-потребителя нефти в страну – одного из крупнейших ее производителей (спасибо «сланцевой революции»). И как Азиатский регион стал главным потребителем «черного золота».

Во-вторых, удивительным он считает и бурный рост доли возобновляемой энергетики в генерации: «Я в отрасли много лет, но году так в 2005-м я бы не предсказал такого. Да, с перекосами, но многие страны благодаря ВИЭ далеко ушли». В-третьих, вклад в трансформацию внесла и климатическая повестка «со всеми ее перегибами».

На этом фоне простой вроде бы вопрос, а что ждет конкретную нефтяную или газовую компанию лет так через 10-20-30, становится далеко не праздным. Ведь даже такой гигант, как ВР, уже объявил, что к середине века перестанет быть нефтегазовым, а станет «зеленой» энергетической компанией. «И у нас выбора тоже нет – благо пример Татарстана перед глазами», – снова порадовал слух хозяевам форума Шафраник.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нужны альянсы с компаниями, которые обладают легкой нефтью, ведь «Татнефть» такой уже не откроет»

Что в этой связи стоит взять за аксиому? По словам экс-министра, первое – это то, что политика оказалась сильнее экономики. «Санкции – нас решили изолировать от мирового рынка. Понятно, что это невозможно, но все же это привело к перекосам, которые играют и будут играть большую роль. Поэтому надо ввести в правило, что энергетическое сотрудничество теперь и еще долго будет определяться не экономикой, а политикой. Экономическая целесообразность оказалась вторичной по отношению к политическим интересам. Мы всегда считали, что наш газ выгоден для Европы, но в итоге мы потеряли огромный рынок, а они там будут и дальше покупать другой газ, даже минимум в два раза дороже», – заявил он.

Но даже вызов, с которым столкнулся «Газпром» (одномоментная потеря рынка в 100 млрд кубометров газа в год!), считает Шафраник, «вторичен перед вызовом сервисного рынка». Главное, в чем нужно добиться абсолютного технологического суверенитета, это бурение. Но сервис – «это и IТ, и связи, да практически все возможные технологии».

Тут докладчик снова напомнил об опыте, накопленном в Татарстане, где многое давно научились делать самостоятельно, а не просто закупать готовые решения за границей. По мнению Шафраника, сейчас нужна «материализация тезиса о ресурсном инновационном развитии в реальные вещи». Засучить рукава придется всем – от Правительства РФ до малых компаний. При этом пресловутое импортозамещение – лишь один из частных вопросов на этом пути.

Напоследок Шафраник, назвав себя родным для Татарстана человеком, позволил себе выдать несколько рекомендаций как для республики, так и для ее отраслевого лидера – «Татнефти».

«Вы уже сделали сто из ста, но сейчас задачи другие, не все можно вытянуть самостоятельно. Надо идти на интеграцию и кооперацию», – отметил Шафраник. А в качестве примера, на который стоит равняться, назвал альянс СИБУРа и ТАИФа. Впрочем, в случае с «Татнефтью» он имел в виду альянсы иного плана. «Не надо ставить задачу переработать все и вся в самом Татарстане, вы и так уже достигли в этом такой глубины, достигли максимума, осталось шлифовать только, полпроцента туда-сюда. На данном этапе нужны альянсы – например, с компаниями, которые обладают легкой нефтью, ведь «Татнефть» такой уже не откроет. И нужна интеграция, кооперация в интересах тех, кого вы втягиваете. Надо будет поделиться», – считает он.

В заключение Шафраник отметил, что «наш с вами девон на территории Татарстана, доманик, как я бы сказал, более перспективен, чем Пермский бассейн США или сланцевый бажен Тюмени». «Это супервызов, но он по плечу “Татнефти”, но это другое мышление, другой подход. Эту тему нужно разбирать отдельно, возможно, выделив в компании отдельное подразделение. Уверен, что это может быть колоссальным прорывом в будущем. Мое мнение – будущее “Татнефти” на десятилетия вперед зависит от того, сможем ли мы достичь успеха на девонских горючих сланцах», – уверен он.

Олег Аксютин: «Газпром» намерен наращивать производство СПГ, переработку газа внутри страны, довести технически возможную газификацию регионов до 100%» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ресурсная база не ухудшается, а просто изменяется

Упомянутый Шафраником «Газпром», как выяснилось из доклада зампреда правления – начальника департамента компании Олега Аксютина, в будущее смотрит с оптимизмом. Про потерю европейского рынка впрямую он ничего не говорил, но отметил, что доля потребления газа Азиатским регионом будет в ближайшие годы только нарастать, так что, получается, особо жалеть о потерянном западном направлении и не стоит.

«Национальное достояние» к этому готовится уже не первый год, в рамках Восточной программы созданы центры газодобычи на Сахалине и Камчатке, а также в Якутии и Иркутске. Подписаны контракты на поставку трубопроводного газа в Китай (максимум 48 млрд кубометров в год), прорабатывается маршрут через Монголию (еще 50 млрд кубометров в год). Также «Газпром» намерен наращивать производство СПГ, переработку газа внутри страны, довести технически возможную газификацию регионов до 100% и развивать рынок газомоторного топлива. В этом плане Аксютин выделил опыт Татарстана, одного из лидеров в стране по развитию данного направления.

Валерий Крюков: «Ресурсная база не ухудшается, как это выглядит со стороны, а просто изменяется» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тему трудноизвлекаемых запасов, актуальную не только для «Татнефти», но и для Татарстана, да и для страны в целом, так как на такие недра уже приходится 2/3 всех запасов России и их доля в среднем растет на 3% ежегодно, поднял Валерий Крюков. Академик РАН, директор новосибирского Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, а с недавних пор – независимый член совета директоров «Татнефти» сравнил Татарстан с канадской провинцией Альберта, где тоже добывают высоковязкие нефти.

Ресурсная база не ухудшается, как это выглядит со стороны, а просто изменяется, вдохновил собравшихся ученый. Традиционные источники углеводородов замещаются новыми, а эти новые отличаются по составу, по характеристикам месторождений. А для их добычи нужны новые технологии и другая институциональная среда.

Опыт Альберты в этой связи выглядит интересным. Там государство активно стимулирует инновации и поддерживает сами процессы создания и внедрения технологий, а налоговые преференции выдает не под одну гребенку, а с учетом индивидуальных особенностей каждого проекта. Развита в Канаде и кооперация. Так или иначе, всем этим занимаются и в Татарстане, где безусловным лидером отрасли является «Татнефть». Которая не только разрабатывает подходы и схемы освоения меняющейся ресурсной базы, но и активно участвует в производстве оборудования, подготовке кадров и даже создании МНК.

Игорь Шпуров: «На данном этапе нужно выйти за рамки «стадии добычи» и рассматривать всю цепочку – от научных основ и производства оборудования до переработки» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Но проблема нашей нефтянки – как вывести новые проекты, основанные на новых технологиях, на приемлемый уровень рентабельности. Для этого России давно уже нужна более гибкая система налогового стимулирования. Как отметил в этой связи генеральный директор ФБУ «ГКЗ» Игорь Шпуров, основанная на поддержке не добычи как таковой, а внедрения новых технологий добычи. По мнению Валерия Крюкова, на данном этапе нужно выйти за рамки «стадии добычи» и рассматривать всю цепочку – от научных основ и производства оборудования до переработки получаемой высоковязкой и высокосернистой нефти – целиком. Также необходимо расширение рамок и масштабов кооперационных связей всех участников процессов освоения и использования потенциала новых участков недр – от государства и компаний-лидеров до малых нефтекомпаний и сервисных игроков.

Нет налоговых стимулов – не будет инвестиций

Закрывая пленарное заседание, Раис Татарстана Рустам Минниханов согласился с тем, что стимулирование отрасли со стороны государства нуждается в перенастройке.

«Нефтегазовый комплекс Татарстана – это 62% всей промышленности. Конечно, основное наше богатство – это нефть, газ у нас только попутный, но так как в республике развита и нефтегазохимия, мы является крупным потребителем природного газа, более 18 млрд кубометров в год! 80 лет мы добываем нефть, 3,5 млрд тонн из недр наших месторождений подняли, и еще и 100, и 200, и 300 лет сможем добывать. Но нужны стимулы, которые позволят сохранить конкурентоспособность», – считает руководитель республики.

Сегодня, признал Раис РТ, в этой сфере «не совсем правильное понимание». Для добычи сверхвязкой нефти, например, в стране не создано налоговых стимулов, и это «несправедливо, ведь там другие технологии. То есть здесь просто не будет инвестиций». Причем раньше они были, но потом их внезапно упразднили. Татарстан потерял из-за отмены льгот на добычу сверхвязкой нефти около 30 млрд рублей.

Рустам Минниханов: «Нефтегазовый сектор важен для всей нашей страны» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При этом нефтегазовые компании часто рассматриваются как «дойные коровы» для бюджета. «Мы можем увеличить налоговую нагрузку и получить деньги быстро, но компании и бюджеты, где они расположены, теряют инвестиционную составляющую. А этот сектор очень капиталоемкий, он требует долгих денег, за счет банковских кредитов не получится ничего сделать», – подчеркнул он.

«Нам надо не только удержать, нам надо двигаться вперед. У нас в последнее время есть опасение: мы сейчас им поднимем налоговую нагрузку, деньги получим, а что будет с проектами? Если у компании не будет средств, будет замедление», – посетовал Минниханов.

Напомним, что в республиканской нефтянке были реализованы крупнейшие проекты – ТАНЕКО и ТИАФ-НК, сейчас завершается строительство завода «Этилен-600». Но ведь впереди должны быть и новые свершения.

«Нефтегазовый сектор важен для всей нашей страны. Пока наша экономика стоит на нефтегазовых доходах, – можно это называть иглой там какой-то, какую угодно еще глупость придумать, – но благодаря в том числе этой отрасли идет развитие страны. Посмотрите, какие проекты реализуются!» – добавил Раис РТ.

Минниханов также вспомнил, что делегация «Татнефти» в свое время посещала Альберту, изучала канадский опыт. Но в итоге компании пришлось разрабатывать все технологии самостоятельно, хотя тогда «у нас ничего не было, и мы искали зарубежные технологии».

«Наука – это основа всего. У нас большая нефтехимия, крупные комбинаты, и вдруг получилось, что наши партнеры оказались не совсем партнеры, а так, попутчики. Но благодаря науке мы сейчас практически уже решили все сложные моменты – прежде всего, по катализаторам, другим компонентам. Очень серьезное внимание нам надо уделить науке. У нас есть люди, есть ресурсы. И нам надо всем активизировать работу, чтобы решить все задачи, стоящие перед страной», – убежден он.

Отметим, что сегодня и завтра в «Казань Экспо» в рамках Татарстанского нефтегазового форума проходит также Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития нефтегазовых компаний России в современных условиях», в рамках которой прозвучит 144 доклада. Среди них, например, такие как «Квазинепрерывные способы добычи нефти – «палочка-выручалочка» мировой нефтяной отрасли» или «Феномен Ромашкинского месторождения Волго-Уральской нефтегазоносной провинции и его объяснение с позиции геодинамического анализа». Также завтра в онлайн-режиме ожидается выступление академика РАН, представителя Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука СО РАН Алексея Конторовича.