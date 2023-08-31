Минниханову презентовали новинки нефтехимии для строительной отрасли

Новинки нефтехимической продукции Татарстана в строительной отрасли представили сегодня Раису Татарстана Рустаму Минниханову. Презентация проектов прошла на заседании круглого стола Минстроя РТ в рамках Татарстанского нефтехимического форума.

Первой свою продукцию показала «Теплопанель Кама» – компания представила энергосберегающую потолочную климатическую систему, способную обогревать и охлаждать большие помещения с экономией по сравнению с традиционными системами в 50%.

Минниханов высоко оценил систему «Умный дом», позволяющую дистанционно контролировать водоснабжение, освещение, работу домофона и парковки. Представила ее компания «Вайс Сити Системс». «Эти системы очень интересны. Мы идем к тому, чтобы данные сервисы использовались чаще. Ваши инновации нам нравятся», – отметил Раис РТ.

Следующим выступил представитель «Маф Пласт». Компания производит элементы благоустройства для общественных пространств из вторсырья. «У этих материалов есть конкурентные преимущества. Изделия из них более износостойкие и антивандальные», – отметил Минниханов.

Подобные изделия обладают большой прочностью. Убедились в этом специалисты опытным путем, отметила директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина. «Мы их поджигали и рубили», – призналась она, добавив, что материалы изделий практически не пострадали.

Однако для сотрудничества с республикой компании необходимо будет переделать пресс-формы под нужды института. «Надо еще их тяжелыми сделать, чтобы не унес никто», – добавил Минниханов.

Компания «Альтернативные технологии» презентовала защитный слой для бетонных и металлических поверхностей, который продлевает срок службы построек на 80%. «Фундамент – это самое главное. Посмотрим, как и где мы можем использовать ваши решения. К тому же ваши средства защиты можно применять и на мостовых конструкциях», – прокомментировал Минниханов.

Последним выступил представитель компании «Полипластик Приволжье», который рассказал о полимерных трубопроводных системах. Он рассказал о последних достижениях в производстве полимерной продукции, которые хоть и стоят дороже обычных аналогов, однако дают экономию из-за легкого монтажа и отсутствия затрат на обслуживание на 100 лет вперед.

«У вас огромная номенклатура продукции. Мы заинтересованы в развитии производства полимеров на территории в Татарстане. Если у вас будут планы в этом направлении – мы вас поддержим», – заключил Раис Татарстана.