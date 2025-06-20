Минниханов на Казанском ипподроме пообщался с детьми и попробовал каравай

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня вечером посетил Казанский ипподром, где был организован конно-спортивный праздник, посвященный празднованию Сабантуя. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Рустам Минниханов пообщался с пришедшими на скачки детьми и попробовал испеченный для почетных гостей праздника каравай. Попробовал каравай и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, также побывавший на скачках.

Праздничные мероприятия организованы при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ. В холле международного конно-спортивного комплкса «Казань» более 20 татарстанских мастеров представили оригинальные товары: украшения, декоративные элементы для дома, изделия из кожи и дерева, сувениры и так далее.

Помимо этого, гостей праздника ждали мастер-классы по казанскому шву, тамбурной вышивке и ткачеству на станках, а также ярмарка фермерской продукции.

Для детей также подготовили обширную развлекательную программу, включающую катание на лошадях и пони, национальные конкурсы и интерактивные площадки.

Программа самого праздника состояла из пяти забегов лошадей рысистой породы и девяти скачек на лошадях различных пород на призы руководства Казани и Татарстана.

Видео: пресс-служба Раиса РТ.