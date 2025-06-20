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Культура 20 июня 2025 18:37

Шаймиев прибыл на Казанский ипподром, где проходят конные скачки

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Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев прибыл на Казанский ипподром, где сегодня проходит конноспортивный праздник, посвященный празднованию Сабантуя.

В этом году площадка сильно преобразилась. Так, на входе расположилась выставка спорткаров, а по пути к сцене предусмотрено множество активностей для маленьких гостей праздника.

Для всех желающих организован фуд-корт, где представлены как традиционные татарские блюда, так и шашлыки, плов и многое другое.

На сцене выступили ведущие творческие коллективы Татарстана: Государственный ансамбль песни и танца РТ, ансамбль танца «Казань», фольклорный ансамбль кряшен «Бермянчек» и многие другие.

Сегодня на Казанском ипподроме пройдут традиционные конные скачки. Программа включает пять забегов лошадей рысистой породы и девять скачек на лошадях различных пород на призы руководства Казани и Татарстана.

#сабантуй #Казань #ипподром
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