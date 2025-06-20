На Казанском ипподроме развернулась выставка спорткаров

На Казанском ипподроме сегодня развернулась масштабная экспозиция спортивных автомобилей. Выставка проходит в рамках конноспортивного праздника, посвященного празднованию Сабантуя в столице Татарстана.

Здесь представлены абсолютно разные по весу, скорости и цене автомобили. Сразу на входе можно увидеть гоночный грузовик «КАМАЗ-Мастер», рядом с которым стоят тюнингованные «Жигули». Напротив них расположились два «УАЗа», а неподалеку стоит модифицированная Lada Kalina.

С другой стороны от входа можно увидеть несколько спортивных иномарок – BMW, Chevrolet, Subaru, Nissan, а также другие марки гоночных автомобилей.

Завершается экспозиция небольшой трассой для детей, где малыши катаются на маленьких электромашинках. Неподалеку от этой трассы разместился трактор YTO, сфотографироваться с которым выстроилась очередь из гостей праздника.

Сегодня на Казанском ипподроме пройдут традиционные конные скачки. Программа включает пять забегов лошадей рысистой породы и девять скачек на лошадях различных пород на призы руководства Казани и Татарстана.