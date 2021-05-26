Минниханов на Дне химика: Процветание наших предприятий — это процветание Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в Нижнекамске поздравил химиков с профессиональным праздником. Праздничное мероприятие прошло в Ледовом дворце «Нефтехим арена».

«В последние годы День химика в Нижнекамске отмечаем не просто красивым торжественным мероприятием. Сегодня мы запустили три крупных проекта на „Танеко“ и один — на „Нижнекамскнефтехиме“. Это современные производства мирового уровня, огромные инвестиции», — сказал Президент РТ.

Он добавил, что реализация таких крупных проектов свидетельствует о том, что нефтехимическая отрасль в Татарстане будет конкурентноспособной и перспективной. «Но самое главное — это люди, которые формируют основу нашей химической промышленности», — продолжил руководитель республики.

Минниханов также рассказал, что сегодня обсуждалась перспектива развития образовательного научного центра в Нижнекамске. «Это очень важно. Если мы не будем думать над тем, где, как и с кем мы будем работать, то это станет большим упущением», — заметил он.

В завершение своей приветственной речи Президент РТ поблагодарил химиков за работу. «Сегодня Татарстан — один из нефтехимических центров России. Надеюсь, что все наши планы и проекты в дальнейшем будут реализованы. Ведь процветание наших предприятий — это процветание республики», — заключил он.

На торжественном мероприятии по случаю Дня химика Минниханов вручил государственные награды Татарстана лучшим работникам этой сферы.