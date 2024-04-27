Минниханов: Мы сами должны следить за состоянием природных ресурсов Татарстана

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в центральном республиканском субботнике — в Казани он был организован в Ноксинском лесу. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Руководитель республики пообщался с активистами экологических организаций, которые рассказали о некоторых реализуемых проектах. Затем он дал старт субботнику, организованному в рамках санитарно-экологического двухмесячника и республиканского конкурса «Эковесна 2024».

Вместе с волонтерами Рустам Минниханов принял участие в посадке деревьев и кустарников. Он обратился с речью к участникам субботника, поблагодарив всех присоединившихся к мероприятию.

«Мы с вами сегодня собрались здесь, и это прекрасное место, у нас в республике в целом очень много красивых мест. В регионе много водных, лесных ресурсов, и мы сами должны следить за их состоянием, беречь их», — подчеркнул Раис РТ.

«Я очень благодарен нашим волонтерам — они не только приводят в порядок парки и леса, очищают от мусора, но еще и занимаются профилактической работой — в школах, в других организациях», — добавил он.

«Хочу поблагодарить каждого из вас. Хорошей нам всем работы на субботнике! Еще раз всем большое спасибо. Мы здесь вместе, и каждый сделает что-то полезное», — заключил Рустам Минниханов.

Субботник в Ноксинском лесу был организован в формате квеста. Команды собирали мусор и разделяли его на фракции, зарабатывая баллы. Помимо собственно экологических мероприятий, были предусмотрены интерактивы, мастер-классы, спортивные эстафеты, творческие конкурсы, концертная программа и полевая кухня.

По информации Министерства экологии и природных ресурсом РТ, мероприятие должно стать первым этапом реализации комплексного проекта по оздоровлению реки Ноксы, запланированного по инициативе Российского экологического общества.

Руководитель природоохранного ведомства Александр Шадриков доложил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ о ходе проведения санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане. За первые четыре недели на субботники вышли 125 тысяч человек. Собрано и вывезено на полигоны почти 50 тыс. куб. метров твердых бытовых отходов. Муниципалитеты высадили более 24 тыс. деревьев и кустарников.

С 1 апреля Минэкологии РТ поступило 2120 обращений от татарстанцев. Основная часть жалоб связана с несанкционированным размещением отходов, на втором месте — случаи загрязнения атмосферного воздуха, на третьем — нарушения водного законодательства.

В ходе совещания Рустам Минниханов поручил решить вопрос с вывозом мусора и образованием стихийных свалок. На проблему в своем докладе обратил внимание глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин.