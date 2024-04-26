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Казанцев пригласили на центральный субботник-квест в Ноксинском лесу
Фото: © «Татар-информ»
27 апреля по всему Татарстану пройдут мероприятия центрального республиканского субботника. В Казани он пройдет в Ноксинском лесу, за торговым центром «Франт», анонсировало Минэкологии РТ.
В этом году мероприятие проведут в новом формате — в виде квеста, а в целом по республике — в виде масштабного семейного экологического фестиваля. Команды будут собирать и разделять мусор на фракции, зарабатывая баллы. Чтобы принять участие, капитаны команд должны пройти регистрацию по ссылке до полудня 26 апреля.
На месте регистрация будут организована в день проведения субботника с 11.00 до 12.00.
Участниками масштабного субботника станут активисты молодежного движения «Будет чисто», представители регионального отделения РГО, юные натуралисты, сотрудники Министерства экологии, представители крупных предприятий и организаций города. Территрию расчистят от мусора в рамках санитарно-экологического двухмесячника и республиканского конкурса «Эковесна 2024». Инвентарем активистов обеспечат на месте.
Помимо уборки, участников ожидают интерактивы, мастер-классы, спортивные эстафеты, посадка деревьев, творческие конкурсы, концертная программа и полевая кухня.
В министерстве отметили, что территория для субботника выбрана неслучайно. Мероприятие станет «первой ласточкой» на пути реализации комплексного проекта по экооздоровлению реки Ноксы, запланированного по инициативе Российского экологического общества.
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