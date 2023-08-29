Минниханов: Мы будем советоваться с участниками СВО для улучшения поддержки ветеранов

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Власти Татарстана готовы советоваться с участниками специальной военной операции для совершенствования мер поддержки ветеранов боевых действий. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на встрече с Героями России, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Герой России Расим Баксиков, командир танка «Алеша» и уроженец Алексеевского района, в ходе беседы затронул тему поддержки ветеранов спецоперации.

Рустам Минниханов в ответ заметил, что работа в этом направлении в республике уже организована. В Казани открыт филиал государственного фонда «Защитники Отечества», разработан перечень мер поддержки участников спецоперации и их семей. «Мы будем рады посоветоваться с вами, как улучшить эту работу. Вы лучше понимаете и знаете, где и что нужно еще сделать», — подчеркнул Раис РТ.

Двадцать Героев России приехали в Татарстан в рамках проекта «Вахта Героев Отечества», который продлится в республике до 2 сентября. Они посетят учебные заведения Казани, Арского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Зеленодольского, Камско-Устьинского, Лаишевского, Пестречинского и Рыбно-Слободского районов.

В ходе беседы Герой РФ Геворк Исаханян отметил, что проект стартовал в 2012 году, а нынешняя акция станет уже 102-й по счету. «Мы готовы участвовать во всех мероприятиях, выезжать во все регионы, общаться с молодежью. Будем рады вновь посетить вашу прекрасную республику», — заверил он.

В свою очередь уроженец Пестречинского района Иван Додосов сказал, что испытывает большую гордость из-за посещения «Вахтой Героев Отечества» родной для него республики, и выразил уверенность в полезности встреч с молодежью. Важность общения с молодыми людьми «в текущее непростое время» подтвердил уроженец Бугульмы — космонавт Сергей Рыжиков.

Рустам Минниханов в своей речи назвал Героев России гордостью страны и примером для подрастающего поколения. «Мы искренне рады, что сегодня вы находитесь вместе с нами. В самое непростое для нашей страны время мы сплотились для победы над врагом. Мы должны всё для этого сделать. <…> Главное — это патриотическое воспитание молодежи в духе любви к своей Отчизне. И в этом мы всегда обращаемся к вам и находим поддержку», — заявил он.

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров счел «Вахту Героев Отечества» «очень нужным мероприятием». «Когда с молодыми людьми встречаются настоящие Герои России — это воспринимается ими совсем по-другому», — убежден он.

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев обратил внимание на огромную роль Героев России в воспитании молодых людей и сохранении памяти о подвигах предков.

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин же вспомнил об укреплении межнационального и межконфессионального согласия. «Недруги пытаются вбить клин между народами на языковой и религиозной почве. Но ничего у них не удается. Мы ведем большую работу в данном направлении», — добавил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов встретился с Героями России из Татарстана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.