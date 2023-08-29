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Минниханов встретился с Героями России из Татарстана
Раис РТ Рустам Минниханов в преддверии Дня республики встретился с Героями России из Татарстана. Он написал об этом в своем Telegram-канале.
«Каждый из них человек особой судьбы. Гордость страны! Без сезнең белән горурланабыз! („Мы гордимся вами!“ по-татарски — прим. Т-и)» — заметил руководитель республики и выложил фотографии со встречи.
Upd. (16.22): Судя по снимкам, среди участников разговора были Расим Баксиков (командир танка «Алеша»), Алексей Волосков, Ирек Магасумов, Артур Орлов, Александр Супонинский, Роман Черемухин. Большинство из них удостоены звания Героя России за их действия в ходе специальной военной операции.
Фото: t.me/rustamminnikhanov/.
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