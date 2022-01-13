Минниханов: Малый бизнес Татарстана заработал 320 млрд рублей за год благодаря промпаркам

Строительство сети муниципальных промышленных парков дало импульс развитию малого и среднего бизнеса в Татарстане. Об этом сообщил Президент РТ Рустам Минниханов на площадке Гайдаровского форума в Москве.

«За последние годы мы создали условия для малого и среднего бизнеса — это 94 промышленные площадки, рассчитанные на 40 тыс. рабочих мест. По итогам прошлого года выручка составила 320 млрд рублей, налоговые платежи — 28 млрд рублей. Малый и средний бизнес платит, но это добавка, рабочие места», — сказал Минниханов.

Президент Татарстана сегодня принял участие в дискуссии Гайдаровского форума под названием «Как развивать бюджетный федерализм?». Он, в частности, сообщил, что республика потеряла 30 млрд рублей из-за отмены льгот на сверхвязкую нефть.

XIII Гайдаровский форум «Россия и мир: приоритеты» проводится на базе РАНХиГС и при поддержке Правительства РФ. Он посвящен основным направлениям инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года. Его участников поприветствовал Президент России Владимир Путин.