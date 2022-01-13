Минниханов: Татарстан потерял 30 млрд рублей из-за отмены льгот на сверхвязкую нефть

Бюджет Татарстана в 2021 году потерял порядка 30 млрд рублей доходов из-за отмены Правительством РФ налоговых льгот на сверхвязкую нефть. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на площадке Гайдаровского форума.

«Обидно, что в прошлом году мы потеряли порядка 30 млрд рублей из-за того, что высоковязкую нефть приравняли к обычной. Мы добываем нефть тепловым методом, а налоги платим, как будто добываем обычную нефть. Нас не услышали, бюджет Татарстана потерял налог на прибыль, а нефтяная компания потеряла инвестиционную составляющую. Но мы понимаем, что федеральный бюджет тоже ищет доходы», — сказал Минниханов.

Он напомнил, что ранее из-за смены фискального режима в России инвестиционных вложений также лишилась госкомпания «Татспиртпром».

«Акцизы на алкоголь были наши и мы занимались производством алкоголя, продвигали продукцию. Наши коллеги увидели, что доходы большие и централизовали налоги в федеральный бюджет. Инвестиции наша госкомпания потеряла», — отметил Президент Татарстана.

Руководитель республики пояснил, что федеральный бюджет выполняет важные функции и нуждается в пополнении средств, однако для развития экономики важна стабильность в налоговой сфере. «Важно, чтобы было постоянство. Чтобы сказали: 5 — 7 лет не трогаем», — выразил мнение руководитель республики.

Рустам Минниханов сегодня принял участие в дискуссии Гайдаровского форума, которая называется «Как развивать бюджетный федерализм?» В беседе также приняли участие председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, профессор МГУ имени Ломоносова Наталья Зубаревич и другие.