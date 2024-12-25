Минниханов мальчику, который хочет стать спасателем: «Одобряю твой выбор»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня перед вторым представлением Республиканской новогодней елки во дворце спорта «Татнефть Арена» Раис Татарстана Рустам Минниханов еще раз встретился с детьми участников специальной военной операции, а также с ребятами, проявившими себя в учебе, культуре и спорте. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Встретившиеся с Раисом РТ дети рассказали об увлечениях и успехах в учебе, а также о планах на будущее. В частности, 13-летний юноша Андрей из поселка Васильево Зеленодольского района объяснил, что мечтает стать спасателем. При этом у подростка уже есть некоторый опыт: летом прошлого года при пожаре в одном из садовых обществ поселка он первым встретил прибывших на место пожарных, все объяснил и по мере сил помогал им в прокладке рукавных линий и спасении имущества. За это он был удостоен благодарственного письма от МЧС. В дальнейшем Андрей планирует заниматься благородным делом спасения людей.

«Ты выбрал очень достойную профессию. Это настоящее призвание, требующее мужества, самоотверженности и готовности в любой момент прийти на помощь. Одобряю твой выбор», — прокомментировал слова мальчика Рустам Минниханов.

Самира из Арского района сообщила, что является активной участницей «Движения первых». Помимо этого, она одержала победу в «Большой перемене» — проекте по созданию всероссийского флешмоба в целях сохранения семейной исторической памяти «Почта семейных хроник».

Еще одна участница беседы, Марина из Казани, тоже совмещает учебу в школе и общественную деятельность. Она стала победительницей Республиканской премии в сфере добровольчества (волонтерства) «Добрый Татарстан» в номинации «Юный волонтер». Также девочка — призер конкурса «ЭкоВесна — 2024» в номинации «Экопомощник». В будущем она мечтает стать учителем начальных классов.

Раис РТ в ответ на это подчеркнул, что именно в начальной школе закладывается фундамент знаний, на котором ученик будет строить свое дальнейшее образование.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Во встрече принял участие и Степан — сын Героя России Алексея Копунова. В марте этого года Копунов-старший ценой собственной жизни спас боевых товарищей на фронте.

«У вас образцовая семья. Твой отец — герой и пример остальным. А ты сейчас за главу семьи. Твои мама и бабушка возлагают на тебя большие надежды. Как и все мы. Если нужна какая-то поддержка — мы обязательно поможем», — пообещал Рустам Минниханов.

Еще один гость, Альберт из Казани, вырос в семье ученых и сам поэтому хочет заниматься наукой в дальнейшем. В 2022 году ученик казанского лицея-интерната №2 завоевал золотую медаль на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров, состоявшейся в Колумбии.

«Мы будем рады, если ты продолжишь учебу в одном из вузов Татарстана. Но какой бы университет ты ни выбрал, мы будем поддерживать связь», — заверил руководитель республики.

Свои певческие таланты продемонстрировал Саид Галиуллин, недавно ставший вторым в суперфинале шоу «Голос. Дети». «Ты большой молодец! Второе место — это огромное достижение. Для нас ты всё равно первый. У тебя еще будет много возможностей проявить себя. Главное — труд и терпение. Ты очень талантливый. Уверен, у тебя всё получится!» — сказал ему Рустам Минниханов.

В беседе также приняли участие дети из Буинска, Чистополя и Высокогорского района РТ. В завершение юные гости сделали с Раисом Татарстана общую фотографию.

Видео: пресс-служба Раиса РТ.