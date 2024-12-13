Минниханов: КАМАЗ — это гордость нашей страны и республики

фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал компанию КАМАЗ гордостью России. Такие слова руководителя республики прозвучали на мероприятии посвященное 55-летию татарстанского производителя грузовиков.

Как отметил Минниханов, за свою историю КАМАЗ переживал разные времена. Были тяжелые страницы, связанные с пожаром на заводе двигателей и предбанкротным состоянием. Однако благодаря системной и четкой работе коллектива автогигант продолжает успешно развиваться, выпуская самые современные автомобили мирового уровня и осваивая новые сегменты, цитирует руководителя республики пресс-служба Раиса РТ.

«Сергей Анатольевич правильно сказал – 55 лет назад был реализован уникальнейший мировой проект. Здесь был небольшой поселок с 30-тысячным населением. Сегодня Набережные Челны – огромный современный город, второй в нашей республике, где проживают 550 тыс. человек. Я благодарю весь коллектив завода за работу, которую вы проводите. КАМАЗ – это гордость нашей страны и республики!» – сказал Минниханов.

Замминистра промышленности и торговли России Альберт Каримов, который также был на торжественной встрече, добавил, что КАМАЗ находится на острие технического прогресса.

«Я горд за родную республику. Именно здесь продолжает развиваться флагман отечественного автомобилестроения. Несмотря на все сложности, КАМАЗ справляется с обеспечением транспортной мобильности в стране», – сказал Каримов.

Также Минниханов передал орден «За доблестный труд» коллективу КАМАЗа.