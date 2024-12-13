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Общество 13 декабря 2024 13:41

Рустам Минниханов передал орден «За доблестный труд» коллективу «КАМАЗа»

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Рустам Минниханов передал орден «За доблестный труд» коллективу «КАМАЗа»
Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

За выдающиеся заслуги и в связи с 55-летием со дня основания компании коллектив предприятия «КАМАЗ» награжден орденом «За доблестный труд». Указ о награждении подписал Президент РФ Владимир Путин. В рамках праздничного мероприятия Раис РТ Рустам Минниханов вручил награду гендиректору ПАО «КАМАЗ» Сергею Когогину.

«Эта награда — большая честь для нас, высокая оценка трудового вклада работников на фоне масштабных политических, экономических и военных вызовов. „КАМАЗ“ стоит на страже интересов Отечества», — сказал Когогин.

Руководитель предприятия заявил, что сегодня все усилия коллектива направлены на разработку и производство продукции для защиты рубежей страны. Также в условиях импортозамещения и налаживания отечественного производства важен выпуск широкого ряда коммерческой автотехники КАМАЗ на новой компонентной базе.

«Это наш вклад в укрепление технологического суверенитета России. Я признателен коллегам за самоотверженность, ответственность и патриотизм, которые они проявляют при выполнении важнейших государственных задач, и поздравляю коллектив компании с высокой наградой», — поздравил коллег глава автогиганта.

Отметим, что данный орден вручается за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии экономического, научного и оборонного потенциала России.

#Рустам Минниханов #орден #камаз #когогин сергей
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