Когогин – «камазовцам»: За последние 20 лет мы открыли десятки современных производств!

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За последние 20 лет компания «КАМАЗ» открыла десятки современных производств, а также внедрила технологии, которые до этого не применялись. Об этом заявил гендиректор татарстанского производителя грузовиков Сергей Когогин, поздравляя камазовцев и ветеранов с 55-летием с начала строительства «КАМАЗа».

Он подчеркнул, что благодаря таким результатам на улицах российских городов сегодня ездят комфортабельные автобусы и электробусы.

«В полях и на стройках работают наши современные грузовики. На дорогах доставляют грузы беспилотники. В карьерах испытываются самосвалы, способные перевозить сотни тонн груза. И это не предел для нас», - цитирует Когогина пресс-служба «КАМАЗа».

Когогин также особо отметил военную технику КАМАЗа.

«Там, где сегодня идут бои, где куётся наша победа и будущее страны, наши грузовики – бронированные и обычные – сохраняют жизни бойцов, обеспечивают их боеприпасами и продуктами, являются платформой для вооружений», - сказал он, поблагодарив камазовцев за труд.

Особую благодарность он выразил ветеранам КАМАЗа.

«Мы, дети и внуки, с гордостью несём знамя, поднятое вами 55 лет назад. Созданный вами фундамент является прочной основой для развития и, как показало время, никакие политические или экономические бури не могут его пошатнуть», - заверил Когогин.

Еще гендиректор добавил, что ему очень приятно возглавлять огромный коллектив, который в своих каждодневных трудовых буднях сохраняет лучшее и строит будущее «КАМАЗа». Именно благодаря труду работников «КАМАЗ» стал компанией с мировым именем.

«Наша компания сегодня известна не только как производитель современных грузовиков, без которых не может быть обеспечена транспортная безопасность страны, но и как источник инноваций, передовых идей и технологий», - отметил Когогин.

В завершении он сказал, что с такой командой единомышленников, компания сможет решать любые задачи на благо Родины.

«История ярко показывает, что нет преград, способных нас остановить», - подчеркнул руководитель компании.