Минниханов изменил состав совета по реализации молодежной концепции «Перспектива»

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о внесении изменений в Межведомственный координационный совет по реализации Концепции развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи РТ «Перспектива». Документ опубликован на портале правовой информации.

Состав совета пополнили трое человек – директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов и президент региональной молодежной общественной организации «Лига студентов РТ» Шамиль Якупов.

Из совета выведены Айнур Айдельдинов (ушел с поста главы ИВФ РТ), Руфат Киямов, Мякзюм Салахов (избран депутатом Государственного Совета Татарстана для работы на профессиональной постоянной основе, ушел с поста президента АН РТ).