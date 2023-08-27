Минниханов изменил состав Комиссии по профилактике правонарушений

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В состав Правительственной комиссии РТ по профилактике правонарушений. Соответствующий указ подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Из состава комиссии выведен заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по РТ полковник полиции Александр Мищихин.

В состав комиссии по согласованию включен заместитель начальника полиции МВД по РТ полковник полиции Артем Кузнецов. До назначения ответственным за общественную безопасность в республике его кресло занимал Мищихин (ранее бывший начальником Управления МВД по Казани).

Председателем Правительственной комиссии РТ по профилактике правонарушений является первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин.

Кроме того, тем же указом Рустам Минниханов ввел в состав Совета по делам инвалидов при Раисе РТ Аделя Загретдинова — председателя регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающимися в представительстве своих интересов.