Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов изменил состав Комиссии по профилактике правонарушений
В состав Правительственной комиссии РТ по профилактике правонарушений. Соответствующий указ подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Из состава комиссии выведен заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по РТ полковник полиции Александр Мищихин.
В состав комиссии по согласованию включен заместитель начальника полиции МВД по РТ полковник полиции Артем Кузнецов. До назначения ответственным за общественную безопасность в республике его кресло занимал Мищихин (ранее бывший начальником Управления МВД по Казани).
Председателем Правительственной комиссии РТ по профилактике правонарушений является первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин.
Кроме того, тем же указом Рустам Минниханов ввел в состав Совета по делам инвалидов при Раисе РТ Аделя Загретдинова — председателя регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающимися в представительстве своих интересов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»