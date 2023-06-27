Глава управления по миграции Артем Кузнецов назначен заместителем начальника полиции

Глава управления по миграции Артем Кузнецов назначен на должность заместителя начальника полиции, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Артем Кузнецов начал карьеру в органах МВД в 1994 году. Он окончил Казанский филиал Юридического института МВД России, а служебную деятельность начал в подразделениях по линии незаконного оборота наркотиков, дослужившись до должности замначальника межрайонного отдела милиции по линии незаконного оборота наркотиков при МВД РТ.

За время службы Артем Кузнецов возглавлял оперативно-розыскную часть по линии борьбы с экономическими преступлениями, центр лицензионно-разрешительной работы МВД по РТ и управление по вопросам миграции МВД по РТ.

Он награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 2 степени, медалями МВД России «За отличие в службе» 3-х степеней, «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «За безупречную службу в МВД», а также нагрудными знаками «За отличную службу в МВД по Республике Татарстан», «Почетный сотрудник МВД по РТ».

В 2015 году удостоен почетного звания «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел по Республике Татарстан».