В мэрии представили нового начальника Управления МВД по Казани

В ходе делового понедельника в мэрии столицы Татарстана представили нового руководителя Управления МВД по Казани Надира Закирова.

«Александра Васильевича Мищихина проводили на повышение. Вашему вниманию представляю Закирова Надира Дамировича — нового руководителя Управления внутренних дел по городу Казани», — обратился к присутствующим мэр Казани Ильсур Метшин.

Глава города отметил, что Надир Закиров прошел большой трудовой путь в Министерстве внутренних дел на различных должностях.

«У него есть всё, чтобы справиться на новой работе», — резюмировал мэр Казани и пожелал полицейскому успешной работы на новом месте.

Полковник полиции Надир Закиров — уроженец Арского района Татарстана, выпускник КГУ и КЮИ МВД России. С 1992 года служит в органах внутренних дел. С 2015 по 2016 год возглавлял Управление организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти РТ и органными местного самоуправления МВД по РТ. С 2016-го руководил УМВД России по Набережным Челнам, назначен на новый пост 25 мая.

В свою очередь полковник полиции Александр Мищихин, который с 2019 года возглавлял УМВД России по Казани, назначен на пост заместителя начальника полиции МВД по Республике Татарстан.