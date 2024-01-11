Минниханов возглавил республиканский комитет по подготовке к Играм стран БРИКС в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании республиканского организационного комитета по подготовке и проведению Игр стран БРИКС. Его председателем стал сам руководитель РТ.

Комитет должен будет разработать и утвердить республиканский план мероприятий по подготовке и проведению события, анализировать и контролировать ход его реализации и целевое использование финансирования, обеспечивать взаимодействие органов власти разных уровней и оценивать эффективность их работы.

Зампредами комитета стали вице-премьер — руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, а секретарем — гендиректор Дирекции спортивных и социальных проектов Максим Денисов.

В состав включены главы и представители республиканских министерств и ведомств, ректоры вузов, руководители муниципальных районов и другие.

Игры стран БРИКС пройдут в Казани в середине июня 2024 года. Информация об этом появилась в мае — через месяц после того, как Президент России Владимир Путин подписал решение о проведении саммита лидеров стран объединения. Событие тоже пройдет в столице Татарстана.