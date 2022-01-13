Опытом управления региональными бюджетами поделится на Гайдаровском форуме Президент РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня примет участие в традиционном Гайдаровском форуме, который пройдет в Москве на базе РАНХиГС и при поддержке Правительства России.

Президент РТ примет участие в дискуссии под названием «Как развивать бюджетный федерализм?». В беседе также примут участие председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, профессор МГУ имени Ломоносова Наталья Зубаревич и другие эксперты.

Участники дискуссии обсудят дотационность и качество управления бюджетами, возможности для роста доходов и дополнительные источники для пополнения доходной части бюджетов.

Задача повышения устойчивости региональных и муниципальных бюджетов была поставлена Президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию в 2021 году. В соответствии с этим приоритетом были приняты решения о предоставлении регионам бюджетных кредитов, о замещении коммерческих кредитов бюджетными и ряд других мер поддержки.

В Москве сегодня начинает свою работу XIII Гайдаровский форум. Его участники обсудят ключевые приоритеты работы Правительства России на 2022 год, а также актуальные вопросы для бизнеса и общественных институтов. Участникам форума направил приветствие российский лидер Владимир Путин.

В этом году в центре внимания участников форума будут инициативы Правительства РФ по социально-экономическому развитию страны. Среди ключевых тем — социальная сфера, развитие инфраструктуры, экология, цифровая трансформация, технологический рывок, образование, здравоохранение.