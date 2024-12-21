Минниханов: Из восьми атаковавших Казань БПЛА только три были нацелены на объекты ОПК

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал случившуюся сегодня утром атаку украинских беспилотников на Казань.

«Во-первых, конечно, мы возмущены, возмущены массированной атакой беспилотных летательных аппаратов. Мы понимаем, что у нас есть вопросы по оборонным предприятиям, но мы никогда не думали и не ждали, что наш противник будет атаковать жилые дома», — подчеркнул руководитель республики.

«Из восьми беспилотников только два (ну, три) были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса, которые (дроны — прим. Т-и) все были уничтожены. Они (Вооруженные силы Украины — прим. Т-и) пошли другим путем. Они били по жилым домам. А это время еще — суббота, многие отдыхают, спят», — заметил он.

«Но, может, по случайности или по нашему везению, пострадавших и погибших нет. Все оперативные службы вовремя мобилизовались. Очень четко сработал город, МЧС, правоохранительные наши службы. Ситуация под контролем. Кому какая помощь нужна, она оказана. Размещены (эвакуированные из поврежденных дронами домов — прим. Т-и)», — добавил Минниханов.

«Должен сказать, в некоторых беспилотных летательных аппаратах взрывчатые вещества не сработали, и они ликвидируются. И поэтому мы провели мероприятия по эвакуации наших людей», — пояснил Раис РТ.

«Ситуация стабильная, под контролем. Кроме того, мы провели оперативное совещание всех служб с участием наших военных коллег. Расписали, какие меры нам надо предпринять, чтобы такие угрозы, тем более гражданским нашим объектам, не происходили», — обратил внимание он.

«Ситуация на контроле. Я обращаюсь к гражданам: будьте спокойны, все меры будут приняты. И есть там повреждения — по автомобилям, по окнам — все эти вопросы тоже будут решены», — подытожил Рустам Минниханов.

Видео: пресс-служба Раиса РТ.