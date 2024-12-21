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Путину доложили об атаке беспилотников на Казань
Президент России Владимир Путин получил доклад о сегодняшней атаке украинских беспилотников на Казань. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Ну, а как вы думаете? Путин регулярно получает все сообщения по линии военного ведомства. Дважды в сутки он получает доклады от всех военачальников», — ответил на соответствующий вопрос пресс-секретарь главы государства.
Песков также добавил, что Президент РФ поговорил с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым после атаки беспилотников.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова увидела в атаке украинских беспилотников на столицу РТ «своего рода месть» за прошедший в городе саммит БРИКС.
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