Путину доложили об атаке беспилотников на Казань

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин получил доклад о сегодняшней атаке украинских беспилотников на Казань. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Ну, а как вы думаете? Путин регулярно получает все сообщения по линии военного ведомства. Дважды в сутки он получает доклады от всех военачальников», — ответил на соответствующий вопрос пресс-секретарь главы государства.

Песков также добавил, что Президент РФ поговорил с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым после атаки беспилотников.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова увидела в атаке украинских беспилотников на столицу РТ «своего рода месть» за прошедший в городе саммит БРИКС.